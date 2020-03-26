Коли очікувати другу хвилю коронавірусу та що її спровокує

Друга хвиля коронавірусу в Україні неминуча і буде пов’язана з припиненням карантинних заходів у країні.

Covid-19 прийшов в Україну в березні разом з людьми, які повернулися з-за кордону і привезли на батьківщину вірус.

– Зараз у нас перша хвиля захворюваності. І ми лише на початковій стадії цього процесу. Ми вчасно ввели карантинні заходи. І це поки допомагає нам уникнути такої ситуації, як в Італії, – каже екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.

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Але українці не зможуть перебувати на самоізоляції постійно. І саме припинення карантинних заходів спровокує другу хвилю коронавірусу в Україні.

– Цілий місяць буде карантин, але після цього люди знову почнуть спілкуватися, їздити між областями, а, можливо, навіть і виїжджати за кордон. До нас приїжджатимуть люди з інших країн, що дасть повторні привезені випадки. Це і спровокує другу хвилю. Вона припаде на травень, – додає фахівець.

За його словами, друга хвиля буде не такою страшною. Кількість хворих буде менше, адже у багатьох сформується імунітет, та й температурний режим зіграє в плюс.

Але, незважаючи на це, експерт закликає українців бути обережними після ослаблення карантинних заходів і все одно дотримуватися правил особистої гігієни та уникати зайвих контактів.

Нагадаємо, 25 березня 2020 року Кабмін продовжив карантин в Україні і оголосив надзвичайну ситуацію до 24 квітня 2020 року.