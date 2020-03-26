Коронавірус дістався Чернігівщини, захворів чоловік

У госпіталізованого в Чернігівській області чоловіка експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус.
Цей випадок став першим в області, повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко у Facebook.
Пацієнт із коронавірусом знаходиться на лікуванні в Борзнянській ЦРЛ в окремому боксі. Усіма необхідними засобами захисту лікарів медзаклад забезпечено, додав Прокопенко.
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Нині з’ясовують, з ким контактував хворий.
Нагадаємо, станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу. 43 нових випадки виявили за минулу добу. Загалом у нашій країні від вірусу померли п’ятеро осіб, одна людина вилікувалася.
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