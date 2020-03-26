PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коронавірус дістався Чернігівщини, захворів чоловік

У госпіталізованого в Чернігівській області чоловіка експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус.

Цей випадок став першим в області, повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко у Facebook.

Пацієнт із коронавірусом знаходиться на лікуванні в Борзнянській ЦРЛ в окремому боксі. Усіма необхідними засобами захисту лікарів медзаклад забезпечено, додав Прокопенко.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Нині з’ясовують, з ким контактував хворий.

Нагадаємо, станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу. 43 нових випадки виявили за минулу добу. Загалом у нашій країні від вірусу померли п’ятеро осіб, одна людина вилікувалася.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка