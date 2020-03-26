Коронавірус у Чернівцях: госпіталізовані діти хворіють безсимптомно

На Буковині у чотирьох госпіталізованих дітей симптоми Covid-19 проявляються в легкій формі, ще один інфікований з пневмонією почав лихоманити.
За повідомленням Чернівецької ОДА, стан пацієнтів стабільний.
Трьом пацієнтам діагностували пневмонію, але, окрім лихоманки, в одного із них жодних погіршень не зафіксовано.
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– Усі діти, які були госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. Хвороба протікає у легкій формі.
Жінка з маленькою дитиною, яку доставили до лікарні 23 березня, також отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Зараз вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.
В ОДА запевнили, що всі пацієнти з підтвердженим Covid-19 та з підозрою перебувають під наглядом медиків, а 25 березня з лікарні виписали п’ятьох пацієнтів з негативними повторними результатами тестів.
Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що у Чернівецьку область повернулися близько 1,5 тис. осіб з країн із коронавірусом. Про це заявляв Сергій Осадчук, очільник ОДА.