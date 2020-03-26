Коронавірус у Чернівцях: госпіталізовані діти хворіють безсимптомно

На Буковині у чотирьох госпіталізованих дітей симптоми Covid-19 проявляються в легкій формі, ще один інфікований з пневмонією почав лихоманити.

За повідомленням Чернівецької ОДА, стан пацієнтів стабільний.

Трьом пацієнтам діагностували пневмонію, але, окрім лихоманки, в одного із них жодних погіршень не зафіксовано.

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– Усі діти, які були госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. Хвороба протікає у легкій формі.