Коронавірус в Одесі: біля лікарні встановили арку для дезінфекції

В Одесі біля інфекційної лікарні встановили саморобні рамки-дезінфектори.

Сконструювали такі арки з клейонки співробітники комунального підприємства Міськзелентресту і Одесміськелектротрансу.

– Встановили конструкцію в інфекційній лікарні, тестуємо. У разі позитивного результату готові налагодити виробництво, – повідомив директор департаменту міського господарства Одеси Дмитро Жеман.

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До слова, станом на 26 березня в Одесі підтверджено чотири випадки захворювання на коронавірус.

Крім того, мерія Одеси перевела громадський транспорт міста в спеціальний режим. Передусім, він перевозитиме людей, які їдуть до тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

У місті та області діє режим надзвичайної ситуації. Оскільки 25 березня під час засідання уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.