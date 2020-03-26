Станом на 26 березня у світі інфіковано коронавірусом 472 076 осіб. З них вилікувалося 114 858 людей, а 21 308 осіб померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 727 особа. Однак там хвороба стрімко йде на спад. За добу зафіксовано лише 200 нових випадків. Усього вилікувалось 61 201 особа.

Натомість в Італії інфікувалися 74 386 осіб, а померло 7 503.

У США ситуація теж не з найкращих: 69 171 хворий та 1 042 смерті.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 37 323;

Франція – 25 600;

Іспанія – 49 515;

Нідерланди – 6 440;

Норвегія – 3 100;

Швейцарія – 10 897;

Швеція – 2 526;

Бельгія – 4 937;

Португалія – 2 995;

Австрія – 5 588;

Польща – 1 051.

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Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 145 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні. Одна людина вилікувалася.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

Волинській області – 2;

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);

Києві – 34 (3 випадки за останню добу);

Київській області – 24, з яких два за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Запорізькій області – 7 (5 за добу);

Тернопільській області – 15, (1 летальний);

Чернівецькій області – 38 (1 летальний);

Черкаській області – 2;

Луганській області – 1;

Одеській області -4;

Вінницькій області – 1;

Херсонській області – 1.

Нагадаємо, вчора уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.