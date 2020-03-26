Станом на 26 березня у світі інфіковано коронавірусом 472 076 осіб. З них вилікувалося 114 858 людей, а 21 308 осіб померли.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 727 особа. Однак там хвороба стрімко йде на спад. За добу зафіксовано лише 200 нових випадків. Усього вилікувалось 61 201 особа.
Натомість в Італії інфікувалися 74 386 осіб, а померло 7 503.
У США ситуація теж не з найкращих: 69 171 хворий та 1 042 смерті.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 37 323;
- Франція – 25 600;
- Іспанія – 49 515;
- Нідерланди – 6 440;
- Норвегія – 3 100;
- Швейцарія – 10 897;
- Швеція – 2 526;
- Бельгія – 4 937;
- Португалія – 2 995;
- Австрія – 5 588;
- Польща – 1 051.
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Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 145 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні. Одна людина вилікувалася.
Коронавірус офіційно підтверджений у:
- Волинській області – 2;
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);
- Києві – 34 (3 випадки за останню добу);
- Київській області – 24, з яких два за останню добу;
- Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
- Запорізькій області – 7 (5 за добу);
- Тернопільській області – 15, (1 летальний);
- Чернівецькій області – 38 (1 летальний);
- Черкаській області – 2;
- Луганській області – 1;
- Одеській області -4;
- Вінницькій області – 1;
- Херсонській області – 1.
Нагадаємо, вчора уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.