Лікарі повідомлятимуть в поліцію дані про хворих на коронавірус та їхні контакти

Під час карантину поліція здійснюватиме контроль за виконанням протиепідемічних заходів.

Одним із основних завдань поліцейських в цих умовах є проведення роз’яснювальної роботи, особливо серед громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Також узгоджено певний алгоритм дій, згідно з яким інформацію про хворих поліцейським надаватимуть лікарі. Вони передаватимуть правоохоронцям дані про місця перебування інфікованих і їхні контакти з іншими громадянами протягом інкубаційного періоду.

У поліції підкреслили, що в разі, якщо хворі нещодавно повернулися з-за кордону, поліція даватиме запит у Держприкордонслужби інформацію про їхніх попутників, які надали інформовану згоду на проведення профілактичних заходів.

– Отримавши інформацію від прикордонників, поліцейські телефоном спілкуються з контактними особами або відвідують їх за місцем проживання та інформують, що громадяни мали контакт з хворими на коронавірус. Також під час розмови роз’яснюють необхідність дотримання умов самоізоляції та стежити за власним самопочуттям, – зазначив глава Нацполіціі України Ігор Клименко.

Надалі списки осіб, які контактували з інфікованими, передаються головним державним санітарним лікарям в регіонах.

– Зараз поліцейські отримали інформацію і обдзвонили близько 200 осіб, які летіли разом з двома хворими на коронавірус, – зазначив Клименко.

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Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що зараз в державі щодня збільшується кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Тому одне з основних завдань – розробити алгоритм спільних дій, які допоможуть стримати спалах інфекції.

– На жаль, багато людей нехтують карантином. Як наслідок – стає дедалі більша кількість інфікованих. Ми намагаємося максимально інформувати населення про епідеміологічний стан в державі: двічі на день – о 10.00 і 22.00 – подаємо офіційну статистику захворювань на коронавірус, – зазначив Ляшко.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив на важливості оперативного обміну інформацією між поліцейськими, прикордонниками і лікарями. Особливо щодо встановлення кола осіб, які контактували з хворими на коронавірус.

– Дослідити коло контактів інфікованих дуже важливо. Як приклад, хворий на коронавірус священик з Тернополя контактував приблизно з 500 громадянами. Уже відомо, що інфікований чоловік, який помер на Тернопільщині, також контактував з цим священиком. Щоб створити впорядковану єдину систему, Центр громадського здоров’я наразі тестує мобільний додаток, завдяки якому з’явиться можливість оперативно вносити інформацію про хворого і встановлювати коло контактних з ним осіб. Далі ця інформація відразу надходитиме до Міністерства охорони здоров’я для опрацювання, – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, вчора уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.