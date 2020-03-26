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Факти / Україна / Суспільство

Лікарі в умовах пандемії коронавірусу є кіборгами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до громадян сказав, що лікарі, які протистоять пандемії коронавірусу – це кіборги.

– Сьогодні кожен український лікар є кіборгом, який стоїть на захисті здоров’я усієї нації. Ми зробимо усе для того, аби вони були максимально захищені та заохочені, – наголосив очільник держави.

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Також Володиир Зеленський відзначив роботу всіх правоохоронних органів України, які безперебійно працюють на захисті спокою.

– Йдеться і про інших українців, які сьогодні мужньо виконують свою роботу – це наші прикордонники, військові, посли, дипломати, поліцейські, нацгвардійці та багато інших. Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом, – зазначив президент.

Нагадаємо, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усіх областях та продовжив карантин в Україні до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Четверо пацієнтів повністю одужали.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.

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