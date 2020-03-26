Максимальну кількість пасажирів у громадському транспорті на час карантину збільшили

Карантинні заходи в Україні продовжено до 24 квітня 2020 року, а це означає, що всі обмеження також триватимуть до визначеного терміну.

Однак до постанови Кабміну, згідно з якою запровадили карантин, внесли зміни, які, зокрема, стосуються і кількості пасажирів у громадському транспорті під час перевезення.

Дослівний пункт із постанови:

– в одному міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, за умови перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, крім перевезень автомобільними транспортними засобами.

Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України

Оскільки половина пасажирських місць у деяких транспортах перевищує 10 осіб, то відповідно дозволену кількість збільшено, хоч і не зазначено максимальний показник.

Редакція Фактів ICTV направила запит у КМДА, аби упевнитись, що в транспорті Києва може перебувати більша кількість людей, аніж говорилося раніше.

Нагадаємо, станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Четверо пацієнтів повністю одужали.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.