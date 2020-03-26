Медвідходи хворих на коронавірус - куди вивозять і як утилізують

Сьогодні утилізація медичних відходів є проблемою не лише екології. Зараз вся планета бореться із новим небезпечним вірусом Covid-19, поширення якого, за визнанням ВООЗ, буде вкрай важко зупинити.

Якщо перші 100 тисяч випадків хвороби фіксували протягом трьох місяців, то останні 100 тисяч осіб захворіли за 12 днів. Тому саме зараз неправильна утилізація медичних відходів, потенційно інфікованих коронавірусом, ставить під загрозу здоров’я та життя населення, підіймаючи ризик епідеміологічної небезпеки до максимально критичного рівня.

Куди ж поділися відходи з Нових Санжарів, де перебували евакуйовані з Уханя українці? Де і як утилізуються медичні відходи з лікарень, де лежать хворі на коронавірус – у цьому нам потрібно розібратися.

Питань більше, ніж відповідей. Якщо в Європі поводження з медичними відходами давно є невід’ємною частиною системи охорони здоров’я, а їх утилізація регламентована, в Україні ситуація непроста. До 90% медичних відходів досі викидається незаконно. Тому ще задовго до розповсюдження коронавірусу проблема утилізації стояла дуже гостро. Чи можемо ми бути впевненими, що інфіковані коронавірусом відходи не лежать зараз десь у лісі поблизу наших домівок? Відповідь шукайте далі.

Несанкціоновані звалища

Декілька років тому Україну сколихнули два брудні скандали. Першим було самозвалище у лісосмузі поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області, де із десятків пакетів із написом Особливо небезпечно висипалися використані шприци, голки, нитки, контейнери з кров’ю та іншими епідемічно небезпечними медичними відходами з інфекційних відділень лікарень та лабораторій.

Іншим разом СБУ виявила несанкціоноване звалище небезпечних біологічних відходів у складських приміщеннях у Дніпропетровській області та на території промислового майданчика у Запоріжжі. Там знаходились дві з половиною тонни використаного медичного інструментарію, лікарських діагностичних та дезінфікуючих засобів, елементів живлення, приладів і обладнання, що містять ртуть та важкі метали, а також півтори тонни органічних медичних відходів, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних установ і мікробіологічних лабораторій, що працюють зі збудниками туберкульозу.

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І це далеко не поодинокі випадки. На жаль, корупційні схеми у сфері переробки медичних та біологічних відходів за останні роки досягли неймовірних масштабів. І проблема набагато глибша, ніж здається на перший погляд.

Особливо це актуально зараз, коли неправильна утилізація медичних відходів, інфікованих коронавірусом, в умовах пандемії може призвести до катастрофи всеукраїнського масштабу.

Стає очевидним, що ситуація з коронавірусом в Україні стає дедалі напруженішою, адже кількість інфікованих у країні починає рости в геометричній прогресії. Хворих доставляють в інфекційне відділення столичної Олександрівської лікарні. І тут виникає дуже важливе питання: як саме утилізуються медичні відходи з лікарні?

Наказом МОЗ №325 Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами передбачено, що медичні відходи, що становлять небезпеку для здоров’я людини, не можуть накопичуватися, тимчасово зберігатися, транспортуватися, знищуватися разом з іншими відходами. Тобто їх необхідно обов’язково знешкоджувати шляхом спалювання при високих температурах у спеціальних печах.

Недотримання цих правил та їхнє подальше потрапляння до стихійних сміттєзвалищ може призвести до ще швидшого розповсюдження коронавірусу та зведення нанівець всіх карантинних заходів, які були запроваджені державною владою.

Ми вирішили провести власне розслідування та дізнатися, що є медичними відходами та куди їх вивозять з Олександрівської лікарні, куди кладуть нових інфікованих.

Що таке медичні відходи?

Медичні відходи накопичуються у лікарнях, фармкомпаніях та в наших домівках, наприклад, зіпсовані ліки чи бинти. До них належать:

відходи з інфекційних відділень лікарень;

матеріали із лабораторій та фармацевтичних виробництв;

тканини і частини тіла з операційних;

медикаменти з давнім терміном придатності;

вироби медичного призначення;

залишки мікстур і таблеток;

пакувальні матеріали різних ліків.

Медичні відходи за ступенем їх небезпеки та негативного впливу на екологію поділяють на такі класи:

Категорія А – епідемічно безпечні;

Категорія В – епідемічно небезпечні;

Категорія C – токсикологічно небезпечні;

Категорія D – радіологічно небезпечні.

Значна частка медичних відходів, які щодня накопичуються у лікарнях великих міст, – це небезпечні речовини, які можуть містити в собі мікроорганізми патогенного характеру. Якщо такі відходи просто викидати на полігони, то великий ризик поглиблення ситуації з коронавірусом.

Важливо! Спалювання медичних відходів вивільняє в атмосферу сильні канцерогени – фурани і діоксини від сполук хлору, а спроба поховання матеріалів, що містять важкі метали, може обернутися потраплянням в навколишнє середовище біоакумулятивних небезпечних речовин.

Згідно з санітарно-епідеміологічними нормами, медичні відходи підлягають внутрішньому обліку, централізованому збору та утилізації, що проводиться виключно ліцензованими організаціями.

Подзвонивши до Олександрівської лікарні, ми дізналися, що утилізацією небезпечних медичних відходів наразі займається одна з небагатьох компаній в Україні, яка має відповідні потужності та спеціальний транспорт для ефективної та безпечної утилізації заражених медичних та біологічних відходів.

Ця компанія має назву ТОВ Екологічні переробні технології. Як з’ясувалось, саме вони без зволікань взяли на себе всю роботу зі спалення відходів ще на етапі повернення українців до Харківського аеропорту та санаторію Нові Санжари і продовжують співпрацювати зараз з Олександрівською лікарнею, спалюючи небезпечні відходи в найкоротші терміни і за європейською технологією.

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Натомість ряд інших компаній-утилізаторів відмовились брати на себе таку відповідальність.

Ми зв’язалися з директором компанії Дмитром Агеєвим і дізналися, чи готові вони до ситуації, яка склалася, адже очікується, що із ростом кількості хворих на коронавірус стане в рази більше інфікованих медичних відходів.

Інтерв’ю з Дмитром Агеєвим

– Які саме європейські технології утилізації ви використовуєте?

– На самому початку нашої діяльності ми цікавилися, як знешкоджують небезпечні відходи у Польщі, Німеччині, Австрії і зупинилися на досвіді Франції. Наші спеціалісти їздили туди, бачили процес знешкодження.

Французи використовують печі-інсинератори піролізного типу, у яких знешкоджують небезпечні медичні, біологічні та токсичні відходи. Ці печі розташовані поблизу житлових кварталів, але водночас жодних шкідливих речовин у повітря не потрапляє. Немає ні диму, ні неприємного запаху.Попіл, що утворюється після спалювання, французи використовують як сировину для виробництва тротуарної плитки, цегли. Ми також придбали таке устаткування.

– Розкажіть про це докладніше.

– Піроліз відбувається за відсутності кисню з утворенням ряду інгредієнтів. Органічні речовини відходів перетворюються на так званий піролізний газ і залишок – негорючі мінералізовані з’єднання або золу, що становлять лише 3-5% від вихідної кількості відходів. Цей спосіб утилізації відходів, по суті, є не що інше, як їх газифікація.

У нас є піч-інсинерато СР-1000 , яка є мобільним комплексом і може транспортуватися спеціальним автомобілем по всій території України. Також декілька місяців тому ми придбали нове спеціальне обладнання – італійську піч-інсинератор EXCE OS з системою очистки.

Саме таке обладнання дозволяє безпечно знешкоджувати інфіковані та потенційно інфіковані коронавірусом медичні відходи. Правильна безпечна утилізація таких небезпечних відходів – це один з найголовніших кроків для зупинення смертельного вірусу в Україні.

– Як відбувається процес знешкодження?

– Небезпечні відходи закладають у камеру, у якій їх розігрівають до 800-900 градусів із малим вмістом кисню.

А летючі речовини-гази, які утворюються під час згоряння, згодом піднімаються у другу камеру, у якій за температури понад 1200 градусів і надлишком кисню догоряють і розкладаються на елементарні сполуки, які є нешкідливими для людини і довкілля.

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– Як відходи потрапляють у піч?

– Доставка небезпечних відходів з лікарень до печей має відбуватися оперативно і на спеціалізованому транспорті, тому наші автомобілі відповідають всім вимогам ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та відходів автомобільним транспортом.

Ми надаємо послуги по транспортуванню та знешкодженню небезпечних та потенційно небезпечних відходів II-IV класу небезпеки на законних підставах і гарантуємо прозорість та якість на всіх етапах роботи із біологічними та медичними відходами.

– Чи вам вигідна співпраця з державними лікарнями?

– Наразі питання вигоди для нас другорядне. Ми усвідомлюємо, яка відповідальність за здоров’я та життя людей на нас лежить і ми не могли б собі дозволити відмовити керівництву країни у такий кризовий час.

У цей важкий період ми раді допомогти нашій країні та пліч-о-пліч із нашими лікарями зробимо все від нас залежне, щоб коронавірус припинив розповсюджуватись серед українського населення через чиюсь недбалість чи недобросовісність та відступив.

Галина Буділова

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки живе коронавірус живе на різних поверхнях.