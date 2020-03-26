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Факти / Україна / Суспільство

На Івано-Франківщині священик та поліцейський підхопили Covid-19

В Івано-Франківській області Covid-19 діагностували у працівника правоохоронних органів та священика.

Про це повідомив в. о. головного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслан Савчук.

– В одного з поліцейських, які спілкувалися з померлою від коронавірусу жителькою міста, лабораторно підтверджено Covid-19. Його стан – середньої тяжкості.

Коло спілкування також відоме. Проводиться дезінфекція приміщення, де перебував поліцейський, – сказав санлікар.

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Посадовець також повідомив про підтвердження діагнозу Covid-19 у священика.

– Маємо лабораторне підтвердження діагнозу Covid-19 у священника з Надвірнянщини. Але в нього є покращення стану, проводиться лікування, терапія дає позитивні результати.

Останніми днями він не проводив богослужіння, але брав участь у невеликій ході, – уточнив санлікар області.

Нагадаємо, станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на Covid-19, 16 з яких на Івано-Франківщині.

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