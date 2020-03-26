Всього за кілька тижнів людям у багатьох країнах довелося пристосовуватися до нової реальності через пандемію коронавірусу Covid-19.

Через карантин люди змушені якомога довше залишатися вдома, щоб не створювати небезпеку подальшого розповсюдження хвороби.

Така ситуація змусила заново розставити пріоритети не тільки у житті загалом, але і в ставленні до різноманітних професій зокрема.

Факти ICTV розповідають, які професії стали дійсно затребуваними під час пандемії, а хто опинився поза колом пріоритетів.

Зміни у житті через коронавірус

Для того, щоб не допустити надмірного навантаження на медичні системи, країни вводять карантин, який має запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Більшість людей вже не думають про те, де одягнутися, в яке кафе сходити чи в якому барі посидіти з друзями. Тепер всі намагаються зменшити кількість соціальних контактів до мінімуму і заробити собі на життя.

У новій реальності люди почали купувати менше речей не тільки через те, що більшість магазинів закриті, але і тому, що економічна ситуація у світі дуже нестабільна.

Першочергово купують товари, які допоможуть пережити тижні ізоляції та убезпечити себе і рідних на період карантину.

Згідно з опитуванням компанії з кредитування LendingTree, під час підготовки до карантину, у США першочергово купували мийні засоби, їжу, воду, алкоголь, медикаменти тощо. Розуміючи, що вдома доведеться проводити більшість часу, не оминали і фільми.

Середній цінник під час масових закупівель коливався у межах $153-$220 (приблизно 4,2 тис.-6,1 тис. грн).

В Україні перед оголошенням карантину купували крупи, макарони, борошно, масло, яйця, туалетний папір тощо.

Люди намагаються робити запаси, адже не у всіх є можливість працювати з дому, та й економічна ситуація у світі не прогнозує нічого позитивного найближчим часом. Через це можна побачити і кардинальні зміни у сприйнятті важливості професій.

Які професії тепер важливі

Зміна пріоритетів показала, що спортсмени, співаки, актори і представники інших професій, які займаються розважанням людей та отримують сотні тисяч доларів (а найбільш популярні – мільйони), не важливі, коли доходить до пандемії.

Вчені, правоохоронці і лікарі, які ризикують своїм життям у боротьбі з Covid-19, отримують набагато менше. Хоча зараз їхня робота важлива, як ніколи.

Як розповіли Фактам ICTV в аналітичному відділі Work.ua, в Україні кардинальних змін у пошуку вакансій на сайті не відбулось, але було падіння їхньої кількості і активності пошукачів.

В перший тиждень як бізнес, так і люди, які шукають роботу, були шоковані. Ніхто не знав, якими будуть наступні кроки керівництва і влади. Але вже зараз, на другий тиждень карантину, спостерігається поступовий приріст активності пошукачів.

На Work.ua з’явився розділ з дистанційною роботою, і саме там зараз спостерігається найбільший приріст вакансій.

І це не дивно, адже на період карантину багато людей залишилися без роботи, і вони шукають можливість працювати віддалено.

– Взагалі вакансії, які пропонують віддалену роботу, як і резюме завжди були у нас на сайті. Але зараз ми вирішили винести їх в окремий розділ. Ми впевнені, що в цей непростий час потрібно підтримувати один одного і допомагати людям знаходити нові можливості, щоб не залишитися без роботи, а компаніям — без працівників. Тож створення розділу з віддаленою роботою — цілком логічний крок у новій реальності, – говорить генеральний директор Work.ua Наталя Панкратова.

Що ж у світі? На тлі пандемії на перший план вийшли інші сфери.

У Великій Британії під час пандемії коронавірусу велика кількість вакансій з’явилася у сфері обслуговування клієнтів.

У США великі магазини на кшталт Walmart, а також такий гігант, як Amazon почали набирати додаткових працівників, щоб забезпечити людей усіма необхідними товарами.

Звичайно, на передовій боротьби з коронавірусом перебувають лікарі. І тому у багатьох країнах активно шукають медсестер та медбратів, які найбільше ризикують своїм життям, працюючи з хворими на Covid-19.

Також активно набирають і старших медпрацівників, які мають докладати зусилля для боротьби з новою інфекцією.

Оскільки люди намагаються зберігати режим соціального дистанціювання і залишатися вдома, популярними стають різноманітні служби доставки.

Зараз потрібні водії, кур’єри та працівники, які можуть віддалено виконувати роботу логістичного напряму. Особливо гостро ця потреба стоїть в Amazon, адже американці, які залишаються вдома, намагаються замовляти всі необхідні речі онлайн.

Велику увагу почали приділяти працівникам телекомунікаційних компаній та інтернет-провайдерів. Це пов’язано не тільки з тим, що люди шукають, чим зайнятися у неробочий час в інтернеті, а й з тим, що багатьом працівникам він необхідний для комунікації під час роботи з дому.

Без уваги не залишаються і вчителі, адже в умовах карантину потрібні дещо специфічні професіонали. Оскільки навчальні заклади перестали працювати у багатьох країнах, потреба в онлайн-навчанні постала гостро, як ніколи.

Набирають як звичайних вчителів, так і тих, хто може організувати онлайн-курси для школярів.

Виробникам різноманітних товарів також доведеться наймати додаткових працівників, адже зараз спостерігається великий попит на медичні маски, дезінфектори і медичну техніку, яка допомагає рятувати життя у цей складний час.

Серед тих, на кого попит не сильно збільшився, але кому доводиться зараз виконувати великий обсяг роботи:

бізнес-консультанти;

працівники ЗМІ;

правоохоронці;

вчені;

IT-спеціалісти.

Бізнес-консультант Олександр Мироненко хоч і каже, що роботи не сильно додалося, але клієнти постійно цікавляться, що їм робити під час карантину.

– Питання зазвичай про те, як мінімізувати збитки, де менше податків заплатити, як бути з працівниками, які не можуть виходити на роботу з карантину. Найбільші проблеми у б’юті-сфери і ресторанного бізнесу, – каже консультант.

Засобам масової інформації зараз доводиться працювати “на повну потужність”, адже кількість фейків і дезінформації про коронавірус збільшується щодня.

Генеральний директор BBC Тоні Холл навіть заявив про те, що компанія поки не проводитиме заплановане скорочення штату, адже багато журналістів, які працюють “у полі”, також наражають себе на небезпеку.

IT-спеціалісти відповідальні за той же Netflix, популярність якого швидко зросла на тлі карантинних заходів. Їхня робота не дуже змінилася, але підтримка багатьох програм, якими ми користуємося у повсякденному житті, також лежить на них.

Які професії постраждали від пандемії

Після початку карантину, а з ним і обмежувальних заходів, його наслідки на собі одразу відчули працівники ресторанів, кафе, спеціалізованих магазинів тощо.

Через обмеження спортивні змагання “поставили на паузу”, тому спортсмени зараз не виступають.

Із закриттям кордонів страждають і працівники туристичної сфери. За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму, у разі затяжного карантину близько 50 млн людей із зазначеної галузі можуть залишитися без роботи.

– Є низка інших секторів, в яких робочі місця будуть суттєво скорочені. Компанії, які працюють у туристичному, готельному бізнесі, авіакомпанії, спортивні заходи, концерти та ресторани переживатимуть не найкращі часи… Сім’ї не хочуть нікуди літати через страх заразитися (коронавірусом – Ред.). Після того, що ми побачили, тривалий час ніхто не збиратиметься у круїз, – пише засновник WeCruitr Джек Келлі.

За інформацією аналітичного відділу Work.ua, найбільше зниження щодо розміщення вакансій і резюме в Україні також спостерігається в туристичній сфері.

Проблеми є в аеропортах, адже більшість перельотів зупинили. Нині працівникам подібних сфер залишається або сподіватися на те, що обмеження не будуть тривалими, або швидко “перекваліфіковуватися”.

Так, відомі дизайнери і бренди одягу почали допомагати у пошитті засобів індивідуального захисту, таких як маски. До цієї акції долучилися не тільки компанії США, але і європейські гіганти на кшталт H&M, Inditex та Louis Vuitton.

Зараз їм доводиться займатися саме такими речами, оскільки майже нікого не цікавить, яку модну колекцію представить той чи інший бренд. Всіх цікавить лише те, коли закінчиться пандемія і як її пережити.

Проте будуть і ті, хто від неї трохи “виграють”.

– Оскільки школи закриті, і всі, починаючи від початкової школи до коледжу, застрягли вдома, вони розважаються за допомогою відеоігор. Діти, як і деякі дорослі, рекордно грають у відеоігри, особливо за відсутності спортивних змагань, – повідомив Келлі.

Крім того, це допомагає підтримувати соціальні зв’язки з друзями і родичами, водночас зберігаючи практику соціального дистанціювання. Також можуть “піднятися” різноманітні продуктові та інші магазини, які добре працюють в онлайні і здатні доставити необхідні товари.

Зараз всім важливо пережити кризу, після якої можна буде рухатися далі – в новий світ, з новими потребами і викликами.

Владислав Бомбела