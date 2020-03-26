Померлих від коронавірусу киян ховатимуть у спеціальних мішках

У Києві визначили, як ховатимуть місцевих мешканців, які можуть померти від коронавірусу.

Про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

– Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби Covid-19 потрібно проводити в патологоанатомічних мішках, – сказано в документі.

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Це рішення комісія затвердила на засіданні 23 березня. Норму встановлено на постійній основі.

Як писали Факти ICTV, у Києві зафіксували ще 6 випадків захворювання на коронавірус. Усього у столиці 40 осіб лікуються від інфекції.

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