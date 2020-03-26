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Факти / Україна

Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи – Ємець

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав представників бізнесу підтримувати українців, допомагаючи із закупівлею медичних засобів, ліків і тестів для виявлення коронавірусу.

Про це він заявив у Великому інтерв’ю для телеканалу 112 Україна.

– Я закликаю не лише державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести були масово для всіх українців…

Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей від 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків становить 65 років, – говорить Ємець.

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Зокрема, міністр вважає, що необхідно закупити тестів хоча б для людей молодше 65 років.

– Я скажу відверто, що фінансисти, які нам мають допомагати, починають розраховувати на тих людей, які в нас ще живі. Я не жартую і не лякаю.

Я постійно кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи, – зазначив Ємець.

Нагадаємо, станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

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