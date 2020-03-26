Позачергове засідання може відбутися поза стінами Ради, але дати ще немає – Разумков

У Верховній Раді у четвер, 26 березня, зібралося засідання погоджувальної ради парламенту.

У ньому взяли участь представники депутатських фракцій і груп, спікер Ради Дмитро Разумков і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мета засідання – обговорення питань порядку денного позачергового засідання парламенту і урядовий законопроект щодо комплексу заходів із протидії епідемії коронавірусу в Україні.

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Разумков після засідання повідомив журналістам, що конкретної дати позачергового засідання Ради нині назвати не може.

– Щойно будуть підготовлені до розгляду всі законопроекти, одразу ж ми проведемо засідання, – сказав він і додав, що засідання парламенту може відбутися за межами будівлі Ради через випадки інфікування коронавірусом п’ятьох нардепів.

Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.