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Факти / Україна

Правоохоронці повинні жорстко контролювати приватні клініки – Кличко

Правоохоронці повинні контролювати діяльність приватних клінік.

Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко.

– Закликаю правоохоронні органи контролювати тестування в приватних клініках – деякі з них отримують позитивні тести і не передають державним органам. Я вважаю це неприпустимим! – заявив Кличко.

За словами міського голови, усі результати тестів мають надходити у Київський міський лабораторний центр МОЗ України, щоб мати реальну картину і статистику розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві зафіксували ще 6 випадків захворювання на коронавірус. Усього у столиці підтверджено 40 осіб.

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