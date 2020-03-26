Ракетний катер РФ зайшов у морську зону України

Російський військовий корабель помітили на Одеському газовому родовищі, що входить до економічної морської зони України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Прикордонна авіація обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопіднімальні плавучі бурові установки Україна і Таврида. Їх охороняв ракетний катер Чорноморського флоту Росії.

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На запит прикордонники отримали відповідь, що катер здійснює охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ.

Морська охорона продовжує збирати докази незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям військових кораблів.

Як писали Факти ICTV, 25 березня у води Чорного моря біля анексованого Криму впав російський винищувач Су-27. Літак патрулював води біля окупованого півострова.