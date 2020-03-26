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Факти / Україна

Скільки в Києві є тестів на коронавірус і апаратів вентиляції легень

Всі медичні установи забезпечені експрес-тестами.

Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу в четвер.

– Наразі Київ отримали 9 000 одиниць тестів. Також в Києві є 380 апаратів ШВЛ.

Також мер зазначив, що столиця має у лікарнях 400 ліжок для розміщення хворих.

За потреби можна будет доставити ще 7 тис. ліжко-місць.

Нагадаємо, учора Київська область отримала першу партію експрес-тестів і захист для медиків від коронавірусу.

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