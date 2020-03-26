Спіймали через два дні: у Києві жінка з підозрою на Covid-19 втекла з лікарні

Жінку з підозрою на коронавірус, яка втекла з київської лікарні, спіймали на Івано-Франківщині.

Як повідомили місцеві ЗМІ, 39-річна жителька Коломийщини 23 березня повернулась до України літаком із Брюсселю.

Під час перевірки в аеропорту у неї виявили підвищену температуру, а швидкий тест на коронавірус показав позитивний результат.

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Одразу після фіксації цього випадку жінку терміново госпіталізували до Олександрівської інфекційної лікарні Києва, а згодом до лікарні №4.

Перший тест показав негативний результат на Covid-19, а другий знову виявився позитивним. У жінки підтвердилась підозра на інфікування коронавірусом.

Наступного дня пацієнтка вирішила спланувати втечу та покинула лікарню, а на дзвінки лікарів не відповідала.

У четвер, 26 березня правоохоронцям вдалось спіймати горе-втікачку: разом з чоловіком її затримали на трасі біля села Раківчик.

Подружжя примусово доставили до Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні, однак за кілька годин відпустили додому на самоізоляцію: повторний тест знову показав негативний результат.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що в Івано-Франківську виділили окреме місце на кладовищі для померлих від Covid-19. 24 березня від небезпечного вірусу у місті померла жінка.

Джерело: Дзеркало Медіа