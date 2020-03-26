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Факти / Україна

Суспільство проти Covid-19: львів’яни придумали, як протистояти коронавірусу

У Львові волонтери допомагають пенсіонерам пережити карантин.

Багато пенсіонерів змушені ходити без масок і рукавичок, оскільки для них це велика розкіш.

– У мене пенсія 1 636 грн, Я ніде не працюю. За квартиру платити потрібно. Ну, доводиться виходити, – розповіла пенсіонерка Любов Михайлівна.

Львів’янин Сергій переконаний, що саме такі активні пенсіонери перебувають у першому ешелоні групи ризику, тому вирішив приносити їм продукти просто під двері.

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– Це безконтактна допомога. А саме, заздалегідь за запланованим маршрутом, ми приїжджаємо за адресою, дзвонимо людям, повідомляємо, що не потрібно виходити, залишаючи пакети, ми відходимо на безпечну відстань, дзвонимо людям, щоб вони могли вийти і забрати пакети, – розповів він.

Спочатку продукти закуповувалися за свій рахунок, а пізніше до Сергія приєдналися бажаючі допомогти.

Ціна одного пакету близько 200 грн і вистачає його на тиждень. У нього входить борошно, сіль, макарони, туалетний папір, соняшникова олія, крекери, кава, чай, крупи, цукор.

Щоб потрапити в список тих, кому привозять допомогу необхідно зателефонувати в соціальну службу.

Львівські ІТ-шники пішли ще далі в своїх ідеях. Вони планують організувати масову перевірку людей на коронавірус.

– Ми поставили собі таку амбітну мету 100 тисяч тестів за найближчий час. Це приблизно півмільйона доларів коштуватиме цей проект, – сказав Степан Веселков.

Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Джерело: Надзвичайні новини

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