Три людини вилікувалися від коронавірусу в Чернівецькій області

У Чернівецькій області ще три людини вилікувалися від коронавіруса.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.
– Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер вже підтвердили, що вони одужали і в них відсутня інфекція, — сказав він.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Серед них є одна дитина. Її вже виписали з лікарні і відпустили додому. Дорослих випишуть 27 березня.
Нагадаємо, у всьому світі від коронавірусу вилікувалися вже понад 100 тис. хворих. Найбільша кількість людей, яким вдалося вилікуватися від Covid-19, знаходяться в Китаї та Ірані.
Станом на 26 березня в Україні від коронавірусу вилікувалися чотири пацієнти.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==