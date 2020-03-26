Три людини вилікувалися від коронавірусу в Чернівецькій області

У Чернівецькій області ще три людини вилікувалися від коронавіруса.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

– Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер вже підтвердили, що вони одужали і в них відсутня інфекція, — сказав він.

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Серед них є одна дитина. Її вже виписали з лікарні і відпустили додому. Дорослих випишуть 27 березня.

Нагадаємо, у всьому світі від коронавірусу вилікувалися вже понад 100 тис. хворих. Найбільша кількість людей, яким вдалося вилікуватися від Covid-19, знаходяться в Китаї та Ірані.

Станом на 26 березня в Україні від коронавірусу вилікувалися чотири пацієнти.