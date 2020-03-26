У Херсонській області всіх вагітних і хворих на пневмонію перевірять на Covid-19

З 26 березня в Херсонській області на коронавірус тестуватимуть всіх вагітних жінок і хворих на пневмонію.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

– Відсьогодні видано наказ, незалежно від того, є ознаки захворювання чи ні у вагітних, вони всі пройдуть обстеження швидкими тестами на наявність коронавірусної інфекції… Всі хворі, що знаходяться в закладах охорони здоров’я області з пневмонією, також пройдуть це обстеження не тільки швидкими тестами, а й тест-системами, які безпосередньо виявляють вірус, – сказав він.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

За його словами, в області достатньо тест-систем для визначення коронавірусу в лабораторних умовах.

Лабораторія, яка проводитиме аналізи, має відповідне обладнання та технічні умови.

Раніше в пологовому будинку в Білій Церкві жінка з Ірпеня народила дитину. У неї був підтверджений діагноз коронавірусу. Перші два тести показали негативний результат, але після того, як кров відправили на аналіз до Києва – Covid-19 підтвердився.