10-річна дитина, жінки до 39 років: у Києві підтвердили ще 7 випадків Covid-19

Кількість тих, хто заразився коронавірусом в Києві, зросла до 47 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– У столиці ще зросла кількість киян, що захворіли Covid-19. Вона збільшилася до 47 осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України ще сім лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, – написав він.

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За даними мера, захворіли чотири жінки у віці від 22 до 39 років, двоє чоловіків – 48 і 62 роки і 10-річний хлопчик.

Двоє пацієнтів госпіталізовані в Олександрівську лікарню.

П’ять осіб перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.

Раніше повідомлялося, що померлих від коронавірусу киян ховатимуть у спеціальних мішках. Про це йдеться в протоколі спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.