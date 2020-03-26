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Факти / Україна

У Києві підтвердили ще 6 випадків коронавірусу

У Києві зафіксували ще 6 випадків захворювання на коронавірус. Усього у столиці підтверджено 40 осіб.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Серед хворих – одна жінка 35 років та п’ятеро чоловіків від 28 до 71 року.

– Четверо пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні. Один -70-річний військовослужбовець – до військового госпіталю. І один хворий чоловік лікується на самоізоляції вдома.

Нагадаємо, станом на 10 ранку 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.

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