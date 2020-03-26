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Факти / Україна / Суспільство

У Київській області зросла кількість хворих на коронавірус

На Київщині підтверджено 25-й випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Всі хворі дорослі. З них 14 – в Обухівському районі, чотири – в Києво-Святошинському районі, два – в Броварах.

По одному в селищі Ставище, містах Бориспіль, Ірпінь, Біла Церква та Білоцерківському районі.

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Десять хворих перебувають на стаціонарному лікуванні, а в самоізоляції – 15 осіб.

Підозру на зараження мають 80 осіб. Також встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.

Нагадаємо, учора Київська область отримала першу партію експрес-тестів і захист для медиків від коронавірусу.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

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