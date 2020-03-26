У Львові за ніч в лікарню звернулися п’ятеро осіб з підозрою на Covid-19

У ніч на 26 березня у Львівській області з підозрою на коронавірус у лікарню звернулися ще п’ятеро осіб.
Зараз в області перебуває 115 осіб з симптомами Covid-19.
Пацієнти з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
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У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на лікуванні перебувають 53 людини. На самоізоляцію відправили 54 людини. Виписали за цей час 37 пацієнтів.
До речі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що ніхто за допомогою телефонів не відстежуватиме дотримання українцями карантину.
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