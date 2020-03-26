У Вінниці пологовий будинок закрили на карантин через хвору на Covid-19 медсестру

У Вінниці на карантин закрили пологовий будинок № 2, медсестра якого заразилася коронавірусом.
Директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш розповів, що у медзакладі вже провели дезінфекцію.
Породіллі залишилися у пологовому будинку. В інші медустанови їх не переводили.
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Олександр Шиш запевнив, що майбутні мами перебувають під наглядом лікарів, тому загрози їхньому здоров’ю немає.
До слова, 25 березня у Вінниці підтвердили перший випадок зараження на Covid-19. Захворіла медсестра із Вінницького міського клінічного пологового будинку №2.
Наразі в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з яких п’ять – летальні.
Джерело: Vinbazar.com
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