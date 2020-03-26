Станом на 14.00 26 березня у Вінницькій області зареєстровано чотири випадки зараження коронавірусом, зокрема – у дитини.
– 26.03.2020 на території області зареєстровано 32 підозри на Covid-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в чотирьох випадках виявлено коронавірус, в тому числі в однієї дитини, – йдеться в повідомленні.
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Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджують медики.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Загалом Covid-19 виявлено у 15 областях та у місті Київ.
Джерело: Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
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