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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створять обласні штаби з ліквідації наслідків Covid-19

Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко оголосив про створення обласних штабів з ліквідації наслідків наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації через Covid-19.

Про це прес-служба Міністерства охорони здоров’я повідомила 26 березня на черговому брифінгу.

Штаби доручено створити обласним державним адміністраціям до четвертої години дня.

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– Сьогодні вранці Віктор Ляшко провів перше засідання штабу і призначив керівника. Він дав доручення створити такі штаби в областях, організувати їх роботу і призначити керівників.

Ляшко також роздав перші завдання з дедлайном до кінця четверга , – повідомили на брифінгу.

До ліквідації наслідків також залучать ДСНС, Міністерство розвитку громад і територій, Нацполіцію та ДПСУ.

Штаб працюватиме цілодобово.

Нагадаємо, рішенням уряду в Україні було продовжено карантин та оголошено надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

Джерело: МОЗ

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