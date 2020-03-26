В Україні створять обласні штаби з ліквідації наслідків Covid-19

Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко оголосив про створення обласних штабів з ліквідації наслідків наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації через Covid-19.
Про це прес-служба Міністерства охорони здоров’я повідомила 26 березня на черговому брифінгу.
Штаби доручено створити обласним державним адміністраціям до четвертої години дня.
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– Сьогодні вранці Віктор Ляшко провів перше засідання штабу і призначив керівника. Він дав доручення створити такі штаби в областях, організувати їх роботу і призначити керівників.
Ляшко також роздав перші завдання з дедлайном до кінця четверга , – повідомили на брифінгу.
До ліквідації наслідків також залучать ДСНС, Міністерство розвитку громад і територій, Нацполіцію та ДПСУ.
Штаб працюватиме цілодобово.
Нагадаємо, рішенням уряду в Україні було продовжено карантин та оголошено надзвичайну ситуацію до 24 квітня.