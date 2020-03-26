Станом на 26 березня в Україні виявлено 156 випадків коронавірусу.
Про це повідомили у МОЗ.
– За даними ЦГЗ, станом на 10.00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область – 1 випадок;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Запорізька область – 7 випадків;
- Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область – 16 (2 летальні) випадків;
- м. Київ – 34 випадки;
- Київська область – 24 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Одеська область – 4 випадки;
- Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний;
- Херсонська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область – 2 випадки.
Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1 124 повідомлення про підозру на коронавірус.