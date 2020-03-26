Станом на 26 березня в Україні виявлено 156 випадків коронавірусу.

Про це повідомили у МОЗ.

– За даними ЦГЗ, станом на 10.00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 1 випадок;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Запорізька область – 7 випадків;

Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область – 16 (2 летальні) випадків;

м. Київ – 34 випадки;

Київська область – 24 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Одеська область – 4 випадки;

Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний;

Херсонська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область – 2 випадки.

Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1 124 повідомлення про підозру на коронавірус.