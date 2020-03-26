В Україні зафіксовано 196 випадків захворювання коронавірусом

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За даними ЦГЗ, станом на 22.00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри.

Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Нагадаємо, 24 березня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу поширюється все більш швидкими темпами.

За його словами, від встановлення першого випадку до моменту, коли захворілих стало 100 тис., пройшло 67 днів. Від 100 тис.до 200 тис. — 11 днів, а треті 100 тис. випадків з’явилися всього за чотири дні.