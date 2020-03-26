VIP-палат немає: Кличко показав палати хворих на Covid-19 в Олександрівській лікарні

У Києві немає окремих VIP-палат для депутатів та інших чиновників.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

Однак є окремі палати, які передбачені законом – для осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

– На випадок захворювання першої особи держави заклади повинні мати певні умови – окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І не тільки в Україні, – зазначив Кличко.

Аби показати, що усі хворі будуть розміщені в однакових умовах, мер Києва у захисному костюмі разом з лікарями пройшовся палатами Олександрівської лікарні.

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Так, одна з лікарів зазначила, що у них немає VIP-палат та усі бокси мають однакове наповнення.

– Усі 7 боксів, які у нас є, – однакові. До кожного ліжка є доступ кисню і, якщо у цьому виникає потреба, пацієнт обов’язково перебуватиме на кисневій підтримці.

Що таке бокс?

Це спеціально відведене приміщення, у якому, окрім самої палати, є ще санітарна кімната, передбоксник, де лікарі можуть одягнутися.

У кожній палаті перебуває по одному пацієнту. Одна така палата площею близько 13-15 кв. м.

Нагадаємо, у Києві зафіксували ще 6 випадків захворювання на коронавірус. Усього у столиці підтверджено 40 осіб.