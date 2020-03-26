Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

Введення карантину в Україні значно відобразилося на економіці. Гривня за останні дні впала з 24-25 грн до 28 грн за $1. Тому Нацбанк був змушений продавати іноземну валюту, щоб згладити загострення на валютному ринку.

Експерти прогнозують ще одну хвилю знецінення гривні, коли зменшиться експорт, об’єм фінансових потоків з-за кордону від заробітчан, які повернулися додому, і підскочить інфляція.

– Є два варіанти. Оптимістичний – коли карантин продовжать на відносно недовгий термін. Тоді падіння ВВП може бути приблизно на рівні 4%. Якщо ж карантин продовжать на значно більший термін, то можна чекати на приблизно 9% падіння ВВП. І це навіть у межах співпраці з МВФ і підтримки західних партнерів, – говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Читайте: 45 грн/$ та інфляція 16,5%: три кризові сценарії для України через коронавірус

Крім того, за умови розвитку подій за першим варіантом фахівці прогнозують валютний курс на рівні близько 30 грн за $1, за другим – до 35 грн.

Також експерти зазначають, щоб уникнути дефолту потрібно рефінансувати борги держави. Але оскільки зовнішні фінансові ринки закриті, то єдиними варіантом залишається співпраця України з МВФ.

Крім того, Україна, як держава, що несе економічні збитки від пандемії, також претендує на підтримку в межах двох спеціальних програм фонду для подолання негативних наслідків коронавірусу.

Отже, враховуючи основну програму співпраці з МВФ на $5,5 млдр, Київ, у разі успішних переговорів, може отримати до $10 млдр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором МВФ Крісталіною Георгієвою.

За її результатами стало відомо, що МВФ збільшить суму підтримки України у зв’язку з поширенням коронавірусу.