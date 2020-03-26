Звільнення полонених та розведення сил: відбулося засідання ТКГ в онлайн-режимі

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

– Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб, – зазначили у прес-службі Офісу президента.

Крім того, українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.

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Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

Учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії.

Раніше Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи закликала Росію встановити необхідні засоби контролю за епідеміологічною безпекою на лінії розмежування у зв’язку із загрозою поширення нового коронавірусу.