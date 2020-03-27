На період карантину в Україні робота медиків є особливо важливою, адже їм, зокрема, доводиться працювати із людьми, потенційно хворими на новий коронавірус Covid-19.

Держава намагається зробити все, аби убезпечити життя людей та полегшити роботу медиків, проте зараз цього замало.

Проблеми з постачанням захисних засобів для медичних працівників спостерігаються майже у всіх областях України. Зокрема, складна ситуація із забезпеченням медиків склалася у Львові.

Факти ICTV дізналися про ситуацію в одного з працівників бригади швидкої допомоги у місті і розповідають, чого не вистачає лікарям і як їм можна допомогти.

Робота під час карантину

Наразі у Львові ввели карантин, і у медичних бригад швидкої допомоги лише додалося роботи. За словами співрозмовника Фактів ICTV, зміна однієї карети швидкої допомоги триває 12 годин (З 8.00 до 20.00 та з 20.00 до 8.00).

В умовах карантину щодня виїжджають на вісім-десять викликів за зміну.

Бригадам швидкої доводиться госпіталізовувати людей з підозрою на коронавірус, проте у сьогоднішніх реаліях це стає для них справжнім викликом.

Справа в тому, що у медичних працівників не вистачає захисних засобів. А за таких обставин медики наражають на небезпеку не лише себе, але й людей, до яких вони приїжджають на виклик.

На ситуацію потрібно швидко відреагувати, адже бригади просто не знають, що їм робити в таких умовах.

Чого не вистачає медикам

Фельдшер підстанції Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, який погодився поспілкуватися на умовах анонімності, розповів Фактам ICTV, що зараз в сумці, яку їм видають на зміні, є лише чотири медичні маски і нітрилові рукавички., що наразі у сумці, яку їм видають на зміні, є лише чотири медичні маски та нітрилові рукавички.

І це на всю бригаду, до складу якої входять троє людей: водій, лікар і фельдшер. У спецбригадах працюють додатково два санітари, а в кардіо- та реаніматологічних – другий фельдшер.

Тобто маски швидко закінчуються. А коли їх немає, доводиться їхати на пункт поповнення і отримувати нові.

Медичний працівник вже інформував ЗМІ про такий стан речей, після чого ситуація трохи покращилася.

– Нам вже дозволили списувати більше масок. На кожен виклик, де вони необхідні. Проте респіратори так і не з’явилися, комплектів захисту також немає, – каже співрозмовник.

Але сьогодні захист необхідний медикам як ніколи, адже в місті підтвердили інфікування коронавірусом, а лікарі є однією з груп ризику. Так, лише протягом останньої доби (26 березня) перша підстанція Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф госпіталізувала трьох пацієнтів з підозрою на Covid-19.

23 березня Львів отримав з Києва вантаж з медичним обладнанням, проте далеко не всім його вистачило.

– Ті засоби, які прибули, розподілили між лікарнями і в наш обласний центр екстреної медичної допомоги. В нас сформовано три бригади, котрим видали три захисні костюми. На решту бригад їх не дали, але на виклики доводиться їздити всім. Відповідно, спеціалізовані бригади простоюють з костюмами, а ми їздимо без костюмів, без нічого. Щодо якості – це звичайні малярні костюми. Вони захищають від пилу, краплин. Вірус, якщо сказати простіше, через них пролітає, як через сито, – розповідає медик.

Станом на сьогодні керівництво не обіцяє надати додаткові захисні засоби, які так необхідні медичним працівникам.

Найбільша потреба нині у захисних костюмах і респіраторах.

Волонтерів і небайдужих громадян просять за можливості підвозити необхідні речі до підстанції №1, яка розташована у Львові на вулиці Київська, 31, або на центральну станцію за адресою вулиця Миколайчука, 9.

– Добре, що нам завезли 15 комплектів окулярів і респіраторів. Завезені респіратори вже використані… Окуляри ми обробляємо спиртом, вони багаторазові, і це вже добре. Допомогу нам надавали, деякі засоби завозили, – каже співрозмовник.

Проблема також і в кількості апаратів штучної вентиляції легень. Наразі їх сім на ціле місто, і хоч зараз у них немає потреби, якщо спалах коронавірусу сягне масштабів Італії або Франції, то укомплектувати ними потрібно буде хоча б половину бригад.

Однак навіть машин швидкої у місті недостатньо, вважає медичний співробітник. Згідно з нормами, місто-мільйонник мало б мати близько 90-100 карет швидкої допомоги, але у Львові немає стількох машин.

– За фактом, 27 березня на зміну виїхало 23 карети швидкої. Це просто страшні цифри, і я не розумію, як наш департамент може звітувати про те, що місто готове (до спалаху коронавірусу – Ред.), – каже співрозмовник.

Він вважає, що у Львові не найгірша ситуація, але існує проблема з елементарними речами. Те ж саме спостерігається на щонайменше третій і четвертій підстанції.

Фармацевтам також не вистачає захисних засобів. За інформацією Фактів ICTV, працівники галузі у Києві отримують одні окуляри і всього дві маски, хоча їх необхідно міняти кожні два-чотири години.

З таким “арсеналом” вони мають працювати 15 днів. Така ситуація спричинена банальною нестачею масок і окулярів.

Але якщо волонтери та прості громадяни мають змогу допомогти із закупівлею масок, то допомога із більш дорогим обладнанням лежить на державі і заможних українцях.

Хто допомагає під час спалаху коронавірусу

Зважаючи на ситуацію в Україні, відомі бізнесмени почали закуповувати захисні засоби і медичне обладнання для лікарень.

Так, благодійні фонди Олени і Віктора Пінчуків закупили для українських лікарень 10 новітніх апаратів ШВЛ, які є ключовим елементом у лікуванні пацієнтів з коронавірусом.

Українська промислова компанія Інтерпайп та інвестиційно-консалтингова група EastOne, зокрема її акціонери Олена і Віктор Пінчук, заявили про ініціативу щодо боротьби з коронавірусом, в межах якої передали $2 млн на загальнодержавну закупівлю тестів на Covid-19.

Лідер гурту Океану Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що передасть близько 1 млн грн особистих коштів у лікарні Львівської та Одеської областей для закупівлі медикаментів.

Компанія Roshen, яка належить п’ятому президенту Петру Порошенку, закуповує 10 тис. захисних костюмів для медиків. Також були плани щодо закупівлі ШВЛ, але про неї не вдалося домовитися.

Бізнесмен Євген Черняк заявив, що готовий безкоштовно виробляти дезінфектори і санітайзери на основі спирту завдяки потужностям його алкогольного холдингу Global Spirits.

Крім того, він активно закликає бізнес приєднуватися до боротьби з коронавірусом. Так, 15 березня він пропонував закупити апарати ШВЛ та експрес-тести на Covid-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Черняк (@chernyak_yevgeny) 15 Мар 2020 в 12:36 PDT

Компанія Vodafone на час карантину надасть користувачам безкоштовний доступ до таких соцмереж, як Facebook, LinkedIn, Twitter, а також месенджерів (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype).

Сьогодні потрібно зробити ще багато чого для того, щоб лікарі мали змогу без проблем працювати в умовах карантину. Хочеться сподіватися, що прості громадяни, бізнес і влада згуртуються, щоб медики могли рятувати людські життя у цей непростий час.

Владислав Бомбела

Фото: Буг