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Факти / Україна

Чи повториться в Україні ситуація з коронавірусом, як у США, Італії та Китаї

Поки не можна сказати точно, чи повториться ситуація з величезними жертвами від коронавірусу в Україні, яку зараз переживають США та Італія, а раніше – Китай.

Масштаби поширення інфекції в нашій країні залежатимуть від різних факторів – в тому числі від дій влади, доступності тестів і погоди, сказав біолог-генетик Олександр Коляда в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

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– Не можна забувати, що Китай зустрів епідемію в досить холодну пору. Поширення вірусу відбувається повільніше в більш теплу пору року. Ми можемо сподіватися на погоду в тому числі.

Вакцину теж колись винайдуть. Середній період розробки вакцини становить, за історії минулих розробок, від трьох місяців до двох років, – сказав експерт.

Нагадаємо, Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці перебувають США.

Фото: Dreamstime

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