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Факти / Україна

Covid-19: як правильно дезінфікувати окуляри

Люди, які щоденно носять окуляри, можуть знаходитись у зоні ризику інфікування Covid-19.

Про це заявив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

Всі люди, які носять окуляри, мають звичку їх поправляти руками. Звичайні окуляри підвищують ризик інфікування, тому що тоді людина частіше торкається обличчя, – сказав він.

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Комаровський порадив регулярно очищувати окуляри.

Для ефективної дезінфекції можна протерти їх санітайзером, дезінфікуючими серветками чи просто спиртовим розчином, а потім насухо витерти їх чистою серветкою для окулярів.

Лікар також пояснив, чому не можна очищувати окуляри звичайними вологими серветками: вони здатні очистити лише видимий бруд, а не віруси.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, скільки живе вірус Covid-19 на різних поверхнях. 

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