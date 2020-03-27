Дефолт скасовується! Україна чекає на збільшення фінансування від МВФ

Українська влада не розглядає дефолт, бо розраховує на домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо збільшення фінансування та додаткової допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

– Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додачу до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу Covid-19, – заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

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За її словами, Україна дуже довго і важко буде оговтуватися через дефолт, тому влада не ризикуватиме життями українців.

Раніше Факти ICTV писали, що світова економіка наразі перебуває у стані рецесії. Пандемія коронавірусу призведе до скорочення обсягу світової економіки в 2020 році.