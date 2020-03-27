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Факти / Україна

Дев’ять нових випадків Covid-19 у Рівненській області

Дев’ять нових випадків інфікування коронавірусом підтвердив Рівненський обласний лабораторний центр, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, проведено дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району. Перед цим експрес-тест також показав у них позитивний результат.

Окрім того, перевірили шістьох пацієнтів інфекційного відділення Сарненської ЦРЛ, а також померлу матір однієї зі згаданих жінок.

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– Хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури, – розповів Коваль.

Станом на ранок 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 196 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні, чотири людини вилікувалася.

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