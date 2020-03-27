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Факти / Україна

Ховали в одязі: до України завозили фальшиві тести на коронавірус

Співробітники Служби безпеки України блокували ввезення до України неякісних ліків та підроблених експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

Препарати онкологічної групи та фальшиві тести прибували до нашої країни з Туреччини у контейнерах з одягом в обхід митного контролю.

Організована група збувала контрабанду через інтернет або особисто клієнтам.

Ховали в одязі: до України завозили фальшиві тести на коронавірус / 3 фотографии

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Препарати доставлялися до України без дотримання температурного режиму, а вже на території нашої країни зберігалися в антисанітарних умовах.

Правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 млн грн.

Як повідомлялося, держбюджет недоотримав 13 млрд грн через контрабанду на митниці за перші два місяці 2020 року.

Джерело: СБУ

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