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Факти / Україна

Хворих на Covid-19 госпіталізуватимуть у тяжких та середньої тяжкості випадках

Госпіталізація відбуватиметься тільки важких випадків і випадків середньої тяжкості. Це дозволить надавати хворим допомогу цілодобово.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на брифінгу.

– За моїм доручення, в Україні створять мобільні бригади в областях, які приїжджатимуть до хворих для забору матеріалу на тести.

Це створено для того, щоб зменшити мобільність людей, які відчувають симптоми хвороби.

Нагадаємо, станом на 10.00 27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків. За добу виявили 62 нових хворих.

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