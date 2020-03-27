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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ICU закупила тести на коронавірус і реанімаційне обладнання в київські лікарні

Група ICU підтримала ключові медичні заклади Києва, що перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, оскільки комплектація і можливості лікарень поки що далекі від необхідних у разі пікових навантажень.

ICU профінансувала постачання реанімаційного обладнання, витратних матеріалів для реанімації та єдиних точних тестів для діагностики коронавірусу в опорні лікарні Києва для дорослого населення, а також в перинатальний центр для вагітних.

ICU закупила тести на коронавірус і реанімаційне обладнання в київські лікарні

– Зараз надзвичайно важливо забезпечити наших громадян доступом до максимальної кількості високоточних тестів в лікарнях, лікарів – захистити від зараження, допомогти їм впоратися з піковими навантаженнями.

І не забувати закликати своїх співробітників і всіх знайомих дотримуватися карантину та берегти себе, – говорить про свої пріоритети співзасновник ICU Костянтин Стеценко.

Для Олександрівської міської клінічної лікарні, що приймає основний потік пацієнтів з підозрою на Covid-19, ICU придбала 200 додаткових тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР-тести). Це єдині точні тести на визначення коронавірусу.

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Для міської лікарні №4 – однієї з трьох опорних київських лікарень, повністю перепрофільованих під лікування дорослих пацієнтів з Covid-19, ICU забезпечила 4 750 одиниць реанімаційних витратних матеріалів: вірусобактеріальних фільтрів, дихальних контурів, ендотрахеальних трубок, кисневих масок і дренажних мішків.

ICU закупила тести на коронавірус і реанімаційне обладнання в київські лікарні

Київський перинатальний центр, який приймає вагітних і породіль з вірусними інфекціями, отримав три реанімаційні монітори all-in-one, які дозволяють стежити за всіма життєвими показниками пацієнтів в критичних станах.

– Важлива будь-яка підтримка, незалежно від суми. Ми закликаємо бізнес бути соціально відповідальним, допомагати медикам і населенню впоратися з цією бідою, щоб повернути життя країни в нормальне, здорове русло з мінімальними втратами, – підкреслює співзасновник групи Макар Пасенюк.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про створення моніторингової групи, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих та осіб, що контактували з інфікованими Covid-19.

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