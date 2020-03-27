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Факти / Україна

Італія обігнала Китай за кількістю хворих коронавірусом

Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці знаходяться США.

Станом на 27 березня в Італії зафіксовано 86 498 заражених Covid-19. За минулу добу було підтверджено 5 909 випадків. Всього в Італії померли 9 134 осіб.

У Китаї ж кількість хворих 81 340 осіб.

Читайте: В епіцентрі спалаху коронавірусу без грошей та житла: історія українців в Італії

Нагадаємо, в Італії число загиблих від коронавірусу за останній день склало 969 осіб. Це найвищий показник від початку пандемії Covid-19.

Фото: Dreamstime

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