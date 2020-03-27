У магазинах АТБ істотно подорожчали близько 100 товарних позицій з-поміж майже 4 тис. найменувань асортименту.

Про це в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1 розповів генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

– У період ажіотажного попиту минулого тижня ми тимчасово змушені були відмовитися від нашої стандартної планової акційної активності. Тому покупці не побачили звичних кількасот позицій з істотним дисконтом цін на наших полицях. Але вже з наступного тижня ми плануємо частково відновлювати стандартну акційну активність і перейти до стандартного промо-плану просування товарів, – заявив гендиректор корпорації.

Він повідомив, що наступного тижня в магазинах АТБ будуть знижені торгові націнки на борщовий набір. А також запевнив, що продуктів у торговельній мережі вистачить надовго.

– Сьогодні, з погляду кількості товарів, країна може спати спокійно. І за кількістю товарів внутрішнього виробництва і за імпортних товарах у нашій мережі сформований товарний запас. Практично 20-денні склади забиті під зав’язку. Товарний запас у магазинах поповнюється, і до кінця цього тижня, або на початку наступного, стандартний товарний асортимент буде доступний практично у всіх 1 096 магазинах, – підкреслив Марков.

Нагадаємо, мережа супермаркетів АТБ забезпечить 1 млн громадян продуктовими наборами. Їх повинні отримати самотні люди старше 80 років, літні громадяни, які потребують догляду, а також особи з інвалідністю.