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Факти / Україна

Коронавірус у Броварах: Covid-19 підтвердився у ще однієї людини

Коронавірус в Броварах підтвердився у ще однієї людини.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

– Є ще один підтверджений випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Позитивний результат показав ПЛР-тест, зроблений в лабораторії. Станом на 27 березня 11.00 маємо три офіційно підтверджених випадки інфікування Covid-19, – написав він.

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За словами мера, всі хворі Covid – 19 знаходяться в стаціонарі в інфекційному відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Броварах зафіксований 24 березня. Відомо, що дівчині 21 рік. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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