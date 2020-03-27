Коронавірус в Броварах підтвердився у ще однієї людини.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

– Є ще один підтверджений випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Позитивний результат показав ПЛР-тест, зроблений в лабораторії. Станом на 27 березня 11.00 маємо три офіційно підтверджених випадки інфікування Covid-19, – написав він.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що потрібно знати, та останні новини

За словами мера, всі хворі Covid – 19 знаходяться в стаціонарі в інфекційному відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Броварах зафіксований 24 березня. Відомо, що дівчині 21 рік. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.