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Факти / Україна

Коронавірус у Харкові: поліція знайшла 10 осіб, які втекли з самоізоляції

У Харківській області поліція встановила місцезнаходження 10 осіб, які прибули авіарейсами з Італії, Франції та Польщі та порушили режим самоізоляції, повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

– З них 9 перебувають на території області. Нині вони у самоізоляції та контролюються поліцією, – написав він у соцмережі.

За його словами, останню людину знайшли в Одеській області, бо вона тимчасово проживає там і після повернення з-за кордону на Харківщині не була.

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– Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України, – запевнив Кучер.

Поліція ще 18 березня отримала листи з Харківського обласного лабораторного центру МОЗ з проханням знайти осіб, які прибули з-за кордону та мали б перебувати у самоізоляції за наданими адресами.

Станом на 10.00 27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 62 особи, 4 пацієнти повністю одужали.

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