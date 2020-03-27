Коронавірус у Криму: тимчасово закривають усі ресторани і кафе

27 березня влада окупованого Криму ухвалила рішення про тимчасове закриття барів, ресторанів, кафе та інших закладів харчування. Доставка їжі та продуктів додому працюватиме як і раніше.

За словами “віце-прем’єра” Олени Романовської, заборона не стосуватиметься їдалень та буфеті для працівників сфер життєзабезпечення півострову.

– Також продовжить роботу підприємство, яке функціонує в нашому аеропорту з урахуванням чистої зони, де будуть знаходитися пасажири до вильотів, – сказала Романовська.

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У Криму зареєстровано 14 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, половину з яких виявили за минулу добу, 26 березня.

Як стверджує Романовська, їх усіх госпіталізовали в інфекційні відділення лікарень Криму, де кожному пацієнту виділили окремий бокс.

На даний момент стан всіх хворих задовільний.

Нагадаємо, у Криму було зафіксовано рекордну кількість хворих з пневмонією – загальна цифра госпіталізованих перевищила 1 тис.