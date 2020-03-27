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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в ОРДЛО: кількість пацієнтів з пневмонією зростає, експрес-тестів немає

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано близько 800 пацієнтів зі скаргами на ГРВІ.

Близько 150 із них було госпіталізовано з підозрою на пневмонію. Серед них – діти 11 і 13 років.

Цією інформацією поділилася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У своєму пості на Facebook вона наголосила, що на окупованих територіях можливості діагностувати коронавірус Covid-19 немає.

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– В умовах стрімкого поширення респіраторної хвороби Covid-19 я вкрай занепокоєна ситуацією щодо забезпечення прав і свобод громадян України, які лишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – заявила Денісова.

Омбудсмен звернулася до представників ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста та Європейського комітету з питань запобігання катуванням з проханням посприяти наданню необхідної медичної допомоги для цивільного населення ОРДЛО та тих українців, які знаходяться в ув’язненні.

Нагадаємо, за даними української розвідки,  на окупованій Луганщині від пневмонії померло 9 людей.

Фото: Dreamstime

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