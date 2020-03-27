Станом на ранок 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.

Чотири людина одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірус зафіксовано у таких областях:

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадки;

Запорізька область — 8 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;

м. Київ — 47 випадків;

Київська область — 32 випадки;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Рівненська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область — 2 випадки.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 401 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.