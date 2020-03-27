Станом на ранок 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.
Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.
Чотири людина одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірус зафіксовано у таких областях:
- Вінницька область — 5 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Донецька область — 2 випадки;
- Запорізька область — 8 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
- м. Київ — 47 випадків;
- Київська область — 32 випадки;
- Львівська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Одеська область — 4 випадки;
- Рівненська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
- Черкаська область — 2 випадки.
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Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 401 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри.
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