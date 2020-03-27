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Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на ранок 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.

Чотири людина одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірус зафіксовано у таких областях:

  • Вінницька область — 5 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 8 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
  • м. Київ — 47 випадків;
  • Київська область — 32 випадки;
  • Львівська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 4 випадки;
  • Рівненська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
  • Черкаська область — 2 випадки.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 401 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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