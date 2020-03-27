Станом на 27 березня у світі коронавірусом інфіковано 532 253 особи. З них вилікувалося 122 627 людей, а 24 072 особи померли.

У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 85 840 хворих, з яких 1 296 померли.

На другому місці Китай – там заразилися 81 782 осіб, водночас вилікувалася уже 74 181 особа.

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Італія – третя у світі та лідер серед країн Європи. Коронавірусом тут інфікувалися 80 589 осіб, а померло – 8 215.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 43 938;

Франція – 29 566;

Іспанія – 57 586;

Нідерланди – 7 469;

Норвегія – 3 372;

Швейцарія – 11 811;

Швеція – 2 840;

Бельгія – 6 235;

Португалія – 3 544;

Австрія – 6 909;

Польща – 1 221.

Станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 196 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні, чотири людини вилікувалася.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.