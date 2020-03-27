Станом на 27 березня у світі коронавірусом інфіковано 532 253 особи. З них вилікувалося 122 627 людей, а 24 072 особи померли.
У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 85 840 хворих, з яких 1 296 померли.
На другому місці Китай – там заразилися 81 782 осіб, водночас вилікувалася уже 74 181 особа.
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Італія – третя у світі та лідер серед країн Європи. Коронавірусом тут інфікувалися 80 589 осіб, а померло – 8 215.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 43 938;
- Франція – 29 566;
- Іспанія – 57 586;
- Нідерланди – 7 469;
- Норвегія – 3 372;
- Швейцарія – 11 811;
- Швеція – 2 840;
- Бельгія – 6 235;
- Португалія – 3 544;
- Австрія – 6 909;
- Польща – 1 221.
Станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 196 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні, чотири людини вилікувалася.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.