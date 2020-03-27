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Факти / Україна

Ми вас не залишаємо: МЗС розробило програму Захист для українців за кордоном

Міністр закордонни справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців, які залишаються за кордоном через припинення авіаційного сполучення з 28 березня.

Він повідомив, що після цього МЗС не припинить надавати допомогу своїм громадянам.

– МЗС вас не залишає. Ми шукаємо можливості повернути вас навіть після того, як закриють регулярне сполучення. Ми надаватимемо вам допомогу. Саме тому я доручив усім дипустановам відкрити програму Захист.

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Програма захист передбачає, що генеральні консульства надаватимуть громадянам України таку підтримку:

  • вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;
  • співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;
  • інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн для подальшого повернення додому;
  • інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;
  • консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);
  • опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;
  • налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

Нагадаємо, раніше президент України Володиир Зеленський повідомив, що вже у ніч з 27 на 28 березня в Україні будуть закриті кордони.

Джерело: МЗС

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